Calo del fatturato e letti vuoti Incerto il destino della Gavazzi (Di giovedì 18 marzo 2021) di Alessandro Crisafulli Un Calo degli introiti del 30%. Un intero nucleo da 20 posti deserto. Maggiori costi, almeno 50mila euro, per gli interventi nel periodo pandemico. Sono questi i dati che ieri ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 marzo 2021) di Alessandro Crisafulli Undegli introiti del 30%. Un intero nucleo da 20 posti deserto. Maggiori costi, almeno 50mila euro, per gli interventi nel periodo pandemico. Sono questi i dati che ieri ...

Advertising

Corriere : Voto in Olanda: Rutte «il frugale» si rafforza, vince la linea del «rigore» - ilriformista : In Olanda #Rutte verso la riconferma: in calo i populisti - istat_it : Nella media del 2020 calo dell’occupazione senza precedenti (-456mila, -2%), maggiore per le donne (-2,5% contro il… - 539th : Molise 83 vs 84 (1x)?? Test in calo (0.8x) ?? 5 decessi (4.4% dei ricoverati) ???? Saldo ricoverati - 6?? Ricoverati in… - TerrinoniL : Menopausa, perchè alcune donne hanno un calo del desiderio sessuale e altre no - -