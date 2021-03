Calcio: Zaniolo esulta per i quarti di Europa League, ‘Forza Roma, complimenti a tutti’ (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. – (Adnkronos) – “Forza Roma, complimenti a tutti”. Così su Instagram il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo festeggia la qualificazione ai quarti di Europa League della sua squadra. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021), 18 mar. – (Adnkronos) – “Forzaa tutti”. Così su Instagram il centrocampista dellaNicolòfesteggia la qualificazione aididella sua squadra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Zaniolo esulta per i quarti di Europa League, 'Forza Roma, complimenti a tutti'... - garota_calcio : RT @BranWillBR: @garota_calcio Zaniolo/Bernardeschi - BranWillBR : @garota_calcio Zaniolo/Bernardeschi - mrandroid02 : Lady Zaniolo risponde ai fan: 'Non faccio diete'. E sulla collanina... - sportli26181512 : Lady Zaniolo risponde ai fan: 'Non faccio diete'. E sulla collanina...: Chiara Nasti ha scelto alcune domande dei s… -