Calcio, rinviata Inter-Sassuolo per alcuni casi positivi al Covid tra le fila nerazzurre (Di giovedì 18 marzo 2021) Arrivano notizie importanti da Milano circa la disputa del match del campionato di Calcio di Serie A tra Inter e Sassuolo, previsto sabato 20 marzo. Ebbene, come riportato dal sito della società nerazzurra: “L’Ats di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021; divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali”. Una situazione dunque figlia di alcuni casi positivi tra le fila della formazione allenata da Antonio Conte, ovvero Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic, ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Arrivano notizie importanti da Milano circa la disputa del match del campionato didi Serie A tra, previsto sabato 20 marzo. Ebbene, come riportato dal sito della società nerazzurra: “L’Ats di Milano, informata delle nuovetà, ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa diin programma sabato 20 marzo 2021; divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali”. Una situazione dunque figlia ditra ledella formazione allenata da Antonio Conte, ovvero Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic, ...

