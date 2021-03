Calcio: Milan, Calabria si opera al menisco, lesioni muscolari per Leao e Romagnoli (Di giovedì 18 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Gazzetta_it : #EuropaLeague #Milan salvaci tu. Contro #ManchesterUnited per riscattare il calcio italiano - CorSport : #VanBasten, accuse shock: 'Il #Napoli rubò lo scudetto del 1990' - tuttosport : #VanBasten: 'Scudetto del 1990? Fecero di tutto per darlo al #Napoli' - Antiebbasta : RT @CorSport: #VanBasten, accuse shock: 'Il #Napoli rubò lo scudetto del 1990' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Calabria sarà operato, lesioni per Romagnoli e Leao, le ultime su Rebic, Mandzukic e Maldini -