Calcio, Milan battuto in casa dal Manchester United per 0-1 ed eliminato negli ottavi di Europa League (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Milan, dopo l’1-1 in trasferta dell’andata, perde in casa contro gli inglesi del Manchester United per 0-1 e viene eliminato negli ottavi di finale dell’Europa League di Calcio. Decisiva la rete di una vecchia conoscenza del Calcio italiano, Paul Pogba, in gol al 49?, appena entrato in campo. Nel primo tempo davvero poche occasioni degne di nota. Nel finale meglio il Milan, che si fa vedere dapprima al 41? con Saelemaekers, ma Henderson compie una gran parata, e poi al 44? con Krunic, impreciso. Al 45? il punteggio resta inchiodato su uno scialbo 0-0. Nella ripresa Pogba, entrato in campo dopo l’intervallo, va in gol al 49?, facendo pendere la bilancia dalla parte degli inglesi. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Il, dopo l’1-1 in trasferta dell’andata, perde incontro gli inglesi delper 0-1 e vienedi finale dell’di. Decisiva la rete di una vecchia conoscenza delitaliano, Paul Pogba, in gol al 49?, appena entrato in campo. Nel primo tempo davvero poche occasioni degne di nota. Nel finale meglio il, che si fa vedere dapprima al 41? con Saelemaekers, ma Henderson compie una gran parata, e poi al 44? con Krunic, impreciso. Al 45? il punteggio resta inchiodato su uno scialbo 0-0. Nella ripresa Pogba, entrato in campo dopo l’intervallo, va in gol al 49?, facendo pendere la bilancia dalla parte degli inglesi. Il ...

