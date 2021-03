Calcio, Juventus Women: Lina Hurtig e la moglie Lisa aspettano un figlio (Di giovedì 18 marzo 2021) La giocatrice della Juventus Women Lina Hurtig diventerà mamma: la moglie Lisa Lantz, infatti, aspetta un figlio. Le due donne, diventate celebri per un bacio che si sono scambiate in occasione dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021) La giocatrice delladiventerà mamma: laLantz, infatti, aspetta un. Le due donne, diventate celebri per un bacio che si sono scambiate in occasione dei ...

