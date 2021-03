Calcio: Inter replica a Sala, ‘sue parole offensive per proprietà, club e tifosi’ (Di giovedì 18 marzo 2021) Milano, 18 mar. – (Adnkronos) – “FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato. Troviamo le dichiarazioni del Sindaco di Milano offensive nei confronti della proprietà, irrispettose verso la storia e la realtà del club e i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto Un Nuovo Stadio per Milano”. L’Inter replica così alle parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, che in merito al progetto del nuovo stadio ha dichiarato. “Penso che finché in particolare l’Inter non chiarirà il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Milano, 18 mar. – (Adnkronos) – “FCnazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindacoe continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato. Troviamo le dichiarazioni del Sindaco di Milanonei confronti della, irrispettose verso la storia e la realtà dele i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto Un Nuovo Stadio per Milano”. L’così alledel sindaco di Milano, Beppe, che in merito al progetto del nuovo stadio ha dichiarato. “Penso che finché in particolare l’non chiarirà il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ...

