Calcio | Inter replica a Sala | ' sue parole offensive per proprietà | club e tifosi'

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 ? INTER, HANDANOVIC POSITIVO ALL'ULTIMO GIRO DI TAMPONI IL PORTIERE STA BENE ED E' IN ISOLAMENTO… - SkySport : De Vrij e Vecino positivi, rinviata Inter-Sassuolo - Gazzetta_it : Altri due positivi tra i nerazzurri dopo D'Ambrosio e Handanovic #coronavirus - GCRNPP1969 : @Gazzetta_it Tutto ok? Niente complotti? Niente accordi sotto banco? Niente comportamenti antisportivi? No, l'Inter… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Inter, replica a #Sala: 'Parole offensive' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inter

... come il Verona e l'. Tutte società citate dall'olandese nel denunciare un 'disegno' a favore ... Da chi? Dal sistema, fu una vera porcheria che ancora mi brucia" .Furono incredibili gli scandali arbitrali a favore del Napoli contro Milan,e Verona. La partita che gli è stata regalata a Bergamo contro l'Atalanta per l'episodio della monetina su Alemao è ...L'Inter replica così alle parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, che in merito al progetto del nuovo stadio ha dichiarato. "Penso che finché in particolare l'Inter non chiarirà il suo destino per ...Dubbi su chi schierare al fantacalcio nel prossimo turno di campionato? Cinque attaccanti consigliati per la 28^ giornata di Serie A Tanti dubbi e incertezze avvicinano i fantallenatori alla 28^ giorn ...