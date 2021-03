**Calcio: Europa League, Shakhtar Donetsk-Roma 1-2, giallorossi ai quarti** (Di giovedì 18 marzo 2021) Kiev, 18 mar. - (Adnkronos) - La Roma si qualifica per i quarti di finale di Europa League. Dopo la vittoria per 3-0 conquistata in casa, i giallorossi si impongono anche in trasferta per 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk in un match disputato allo stadio Olimpico di Kiev. Per i capitolini doppietta di Borja Mayoral, a segno al 48' e al 72', di Junior Moraes al 59' il momentaneo pari. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Kiev, 18 mar. - (Adnkronos) - Lasi qualifica per i quarti di finale di. Dopo la vittoria per 3-0 conquistata in casa, isi impongono anche in trasferta per 2-1 contro loin un match disputato allo stadio Olimpico di Kiev. Per i capitolini doppietta di Borja Mayoral, a segno al 48' e al 72', di Junior Moraes al 59' il momentaneo pari.

