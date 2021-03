Calcio: Europa League, Pogba stende il Milan, Manchester United ai quarti (Di venerdì 19 marzo 2021) Milano, 18 mar. – (Adnkronos) – Si ferma agli ottavi di finale la corsa del Milan in Europa League. Dopo il pareggio per 1-1 a Old Trafford i rossoneri perdono 1-0 a San Siro contro il Manchester United ed escono di scena per mando dei Red Devils. A decidere la sfida del Meazza ci pensa l’ex juventino Pogba, a segno al 3? della ripresa appena entrato in campo. La squadra di Pioli non demerita ma paga le tante assenze soprattutto nel reparto avanzato con Leao, Rebic e Mandzukic indisponibili e Ibrahimovic al rientro dall’infortunio in campo nella mezz’ora finale senza incidere. Prima del fischio iniziale del match le due squadre si inginocchiano in segno di sostegno al movimento ‘Black Lives Matter’ e alla lotta contro il razzismo. Inizio molto aggressivo degli inglesi ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 marzo 2021)o, 18 mar. – (Adnkronos) – Si ferma agli ottavi di finale la corsa delin. Dopo il pareggio per 1-1 a Old Trafford i rossoneri perdono 1-0 a San Siro contro iled escono di scena per mando dei Red Devils. A decidere la sfida del Meazza ci pensa l’ex juventino, a segno al 3? della ripresa appena entrato in campo. La squadra di Pioli non demerita ma paga le tante assenze soprattutto nel reparto avanzato con Leao, Rebic e Mandzukic indisponibili e Ibrahimovic al rientro dall’infortunio in campo nella mezz’ora finale senza incidere. Prima del fischio iniziale del match le due squadre si inginocchiano in segno di sostegno al movimento ‘Black Lives Matter’ e alla lotta contro il razzismo. Inizio molto aggressivo degli inglesi ...

