Calcio | Europa League | Pogba stende il Milan | Manchester United ai quarti 2

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) – Al 3? della ripresa i Red Devils sbloccano la partita con, appena entrato al posto di Rashford. L’ex bianconero risolve una mischia in area di rigore calciando sul primo palo da posizione ravvicinata. Passano pochi minuti eva via sulla sinistra, serve in area Greenwood che col sinistro calcia sul secondo palo trovando l’attenta risposta di Donnarumma. Al 19? scocca l’ora di Ibrahimovic che entra al posto di Castillejo. L’ingresso di Ibra sveglia ilche si rende pericoloso al 24? con un’azione di Calhanoglu, il turco se ne va sulla destra mette in mezzo un pallone teso, Maguire anticipa di un soffio Kessié. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

angelomangiante : Lo Shaktar ha battuto due volte il Real Madrid nel girone e fermato l'Inter. Ma la Roma ha dominato all'andata e ri… - GoalItalia : 'In Europa si corre, da noi si va a terra per fermare il gioco' ?? L'accusa di Fabio Capello al calcio italiano, usc… - SkySport : ?? MILAN-MANCHESTER UNITED 0-1 Risultato finale ? ? #Pogba (48') ? ? - AlfonsoFofo60 : RT @angelomangiante: Lo Shaktar ha battuto due volte il Real Madrid nel girone e fermato l'Inter. Ma la Roma ha dominato all'andata e ritor… - mmaster16 : RT @angelomangiante: Lo Shaktar ha battuto due volte il Real Madrid nel girone e fermato l'Inter. Ma la Roma ha dominato all'andata e ritor… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Europa

Il cammino del Milan inLeague si ferma al ritorno casalingo degli ottavi: il Manchester United espugna San Siro per 1 - 0 e questo risultato, sommato all'1 - 1 dell'andata, costringe alla resa la squadra di Pioli, ......si svolge il sorteggio dei quarti diLeague? Il sorteggio dei quarti di finale diLeague si svolgerà venerdì 19 marzo a Nyon (Svizzera), a partire dalle ore 13, nella Casa del...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Al 3' della ripresa i Red Devils sbloccano la partita con Pogba, appena entrato al posto di Rashford. L’ex bianconero risolve una mischia in area di rigore calc ...Il giornalista Paolo Esposito ha commentato così il flop delle italiane in Europa: "Calcio italiano, sempre più in agonia. Fuori tutte sia in Champions che in Europa League. Va avanti solo la Roma del ...