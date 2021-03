Calcio | Europa League | Milan-Manchester United 0-0 dopo primo tempo

Advertising

angelomangiante : Lo Shaktar ha battuto due volte il Real Madrid nel girone e fermato l'Inter. Ma la Roma ha dominato all'andata e ri… - GoalItalia : 'In Europa si corre, da noi si va a terra per fermare il gioco' ?? L'accusa di Fabio Capello al calcio italiano, usc… - SkySport : ?? DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM 3-0 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Orsic (62') ? #Orsic (83') ?… - castiglio87 : L’ @OfficialASRoma è l’unica squadra in Italia ancora in Europa... complimenti a tutto il calcio italiano ?? @SerieA… - romanista25 : RT @angelomangiante: Lo Shaktar ha battuto due volte il Real Madrid nel girone e fermato l'Inter. Ma la Roma ha dominato all'andata e ritor… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Europa

Sport Fanpage

Commenta per primo Il Tottenham è fuori dall'League dopo un clamoroso ko a Zagabria contro la Dinamo. A BT Sport, José Mourinho ha parlato ...abbia portato in campo non solo i valori del......e sono dispiaciuto che la mia squadra non abbia portato in campo non solo i valori del, ma ... Uscito a sorpresa anche dall', ora il Tottenham è ottavo in classifica nel campionato inglese ...La Roma, forte del 3-0 dell’andata, vince anche in trasferta contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk per 1-2 e centra la qualificazione ai quarti di finale dell’Europa League di calcio. Decisiva la ...Paulo Fonseca torna a casa soddisfatto. Dopo il 2-1 in Ucraina con lo Shakhtar che ha confermato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, il tecnico della Roma ha parlato ai microfoni d ...