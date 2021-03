Calcio, Daniele De Rossi entra a far parte dello staff della Nazionale di Roberto Mancini (Di giovedì 18 marzo 2021) Una novità importante riguarda la Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini. Daniele De Rossi, ex giocatore della Roma, firmerà un contratto che gli consentirà di far parte dello staff azzurro. De Rossi, campione del mondo nel 2006 in Germania e una vita con la maglia giallorossa, sarà nel gruppo di lavoro di Mancini in vista degli Europei che si disputeranno quest’estate. Un’esperienza diversa ma affascinante quella per l’ex calciatore, come sottolineato dalle sue parole, per avviarlo al ruolo di allenatore nel futuro: “Orgoglioso di iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio il presidente Gravina che il c.t. Mancini per la ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Una novità importante riguarda laitaliana didiDe, ex giocatoreRoma, firmerà un contratto che gli consentirà di farazzurro. De, campione del mondo nel 2006 in Germania e una vita con la maglia giallorossa, sarà nel gruppo di lavoro diin vista degli Europei che si disputeranno quest’estate. Un’esperienza diversa ma affascinante quella per l’ex calciatore, come sottolineato dalle sue parole, per avviarlo al ruolo di allenatore nel futuro: “Orgoglioso di iniziare questa nuova carriera con lae ringrazio il presidente Gravina che il c.t.per la ...

