Calcio | creatore di ‘Holly e Benji’ | ‘Oliver Hutton è ispirato a Maradona’

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “C’è molto Maradona nel mio lavoro”. Lo dice Y?ichi Takahashi,della serie di fumetti Captain Tsubasa (Holly e Benji) in una un’intervista a Revista Libero svelando un segreto riguardo la figura del calciatore protagonista del fumetto e del cartone animato. Il fumettista ha poi spiegato da dove è nata questa passione per il Pibe de Oro: “Era il Mondiale Under 20, nel ’79. Non potevo essere allo stadio, ma ho potuto seguire l’intero torneo in televisione. Conoscevo Maradona, avevo un’idea di quanto fosse incredibile, ma la sua prestazione nei Mondiali Juniores mi ha scioccato. Il Maradona che ho visto in televisione aveva un’aura travolgente. In Giappone non poteva non avere gli occhi su di sé. Io ero un assistente, non avevo ancora debuttato da fumettista. E stavo disegnando la bozza di Captain Tsubasa. Maradona fu il migliore ...