Cade nel fiume per dare da mangiare alle anatre, bimbo muore a 3 anni. La mamma: “Non sono riuscita a salvarlo” (Di giovedì 18 marzo 2021) Una mamma con il cuore spezzato ha reso omaggio al figlio di tre anni morto dopo essere caduto in un canale mentre stavano dando da mangiare ad anatre e cigni. La tragica morte del bambino di tre anni Dylan Milsom a Newbury, nel Berkshire, in Inghilterra, è avvenuta un giorno prima della festa della mamma. Sua madre Shelley Nardini, 36 anni, ha cercato di salvare Dylan, ma non è stata in grado di raggiungerlo perché è stata allontanata dalla forte corrente del fiume. mamma di due figli, la signora Nardini, che di mestiere è una assistente sociale, ha condiviso una foto di Dylan per la festa della mamma con un’emoji a forma di cuore. Sui social il ricordo anche degli altri familiari del piccolo Dylan.



