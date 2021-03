Business dell’accoglienza | indagati imprenditori del Litorale domizio Sequestrati beni per 1 | 5 mln di euro

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il Comando provinciale della guardia di finanza di Napoli, su disposizione del gip del locale tribunale, ha eseguito, tra Napoli e Giugliano in Campania, il sequestro preventivo die disponibilità finanziarie per oltre 1,5 milioni dinei confronti di un gruppoale operante nel settore dei servizi di accoglienza ai migranti. I reati ipotizzati dalla procura della Repubblica di Napoli a carico di diversidel, noti per i loro molteplici interessi commerciali nel campo della ristorazione e della ricezione turistico-alberghiera, sono turbata libertà degli incanti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Gli, infatti, spiega una nota dei finanzieri, “con la propria condotta avrebbero indotto ...