Brutto incidente per il figlio di Mike Bongiorno: le sue condizioni

Un dramma per il figlio minore di Mike Bongiorno, Leonardo Bongiorno, ricoverato in ospedale dopo un incidente in motorino avvenuto a Milano. A rivelare cosa è accaduto è stato lo stesso Leonardo, 31 anni, sul suo profilo Instagram: ha subito infatti una frattura alla gamba. Insomma, niente di gravissimo, ma sarà costretto a passare molte ore in ospedale per la riabilitazione. Ma Leonardo Bongiorno, con lo spirito di papà, ci scherza su, lo fa direttamente dalla struttura che lo sta curando, l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini. "Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un ananas", ha infatti scritto sui social mostrandosi in piedi con una vistosa ingessatura. Perché mai un ananas? Presto detto: sfoggiava una tuta che come fantasia proponeva ...

