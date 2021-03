Brexit | il nuovo piano Thatcher per salvare il mercato finanziario di Londra

(Di giovedì 18 marzo 2021) Lamette in difficoltà illondinese ma l’esecutivo del Regno unito appronta ilBig Bang 2.0, ecco cosa prevede Lainizia a mostrare i suoi lati più controversi,perde il primato della principale piazza finanziaria d’Europa. Perfino le società di compensazione e compravendita titoli, come Cboe o Turquoise, che da sempre hanno testimoniato al potenza finanziaria londinese sono state costrette ad aprire le loro succursali nel Continente. Il Governo inglese tuttavia non si è lasciato abbattere dalle conseguenze dellae non ha mostrato particolare preoccupazione. Le risposte che soprattutto i mercati finanziari aspettavano sono arrivate solo il 3 marzo quando il Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, ha presentato un rapporto sul rilancio ...

Advertising

giorgiaevan : RT @ITAformazione: ??Oggi il primo di 8 appuntamenti 'IMPATTO BREXIT: gli scambi con UK alla luce dell'Accordo commerciale e di cooperazion… - IJBG_ItalyJapan : RT @ITAformazione: ??Oggi il primo di 8 appuntamenti 'IMPATTO BREXIT: gli scambi con UK alla luce dell'Accordo commerciale e di cooperazion… - ITAformazione : ??Oggi il primo di 8 appuntamenti 'IMPATTO BREXIT: gli scambi con UK alla luce dell'Accordo commerciale e di cooper… - EsuleMazzini : @borghi_claudio È molto probabile che sia una guerra commerciale e geopolitica contro UK perché post #Brexit è il p… - ConfAssTW : Confassociazioni UK, la nuova branch di CONFASSOCIAZIONI, presieduta da Stefano Potorti’ In prima linea già doman… -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit nuovo

Rinnovabili

...del senato per i rapporti con la Ue ha voluto sottoporre alla tensione delgoverno la delicata questione, in merito alla ripartizione della cosiddetta 'riserva di adeguamento' per la. ...... aveva lanciato ilpiano vaccinale. Un piano " militare " affidato appunto al generale ... Big pharma, l'Europa,, gli Usa, la Cina e anche la Russia: non è solo politica Ma tutto questo ...Un'azione necessario, soprattutto dopo che nel mese di gennaio, la piazza di Amsterdam ha superato Londra come principale piazza di scambi in Europa.Cessioni ed acquisti di beni restano operazioni intra-UE mentre per i servizi ricevuti occorre emettere un'autofattura ...