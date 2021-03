Bper, Unipol sceglie Montani come nuovo ceo (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ex a.d. di Bpm e Carige candidato a ricoprire il ruolo di amministratore delegato mentre fuori dalla lista è l’attuale numero uno, Alessandro Vandelli. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ex a.d. di Bpm e Carige candidato a ricoprire il ruolo di amministratore delegato mentre fuori dalla lista è l’attuale numero uno, Alessandro Vandelli.

Advertising

sinfantino : L’importanza oggi della bancassurance per le Compagnie: l’ex AD di Bpm e Carige, Piero Montani, sarà alla guida di… - mrispoli1 : RT @sole24ore: Bper, Unipol sceglie Montani come nuovo ceo - ontoxy : RT @MilanoFinanza: Rivoluzione in Bper, Unipol non ricandida l'ad Vandelli - lorenzino902 : Bper: Unipol candida Montani per il Cda - bizcommunityit : Bper, Unipol sceglie Montani come nuovo ceo #CEO -