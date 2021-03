Advertising

Ansa_Piemonte : Bose: Papa alla Comunità, avete tutto il mio sostegno. Lettera al Priore Manicardi, dopo dissidi con Enzo Bianchi… - rep_torino : Il Papa scrive alla comunità di Bose: avete tutto il mio sostegno [aggiornamento delle 11:23] - KattInForma : Il Papa scrive alla Comunità di Bose: “Avete tutto il mio sostegno” - claudiomullaliu : RT @matteomatzuzzi: Basterà la lettera che il Papa ha spedito a Bose per mettere fine alle ricostruzioni sentite nell'ultimo anno? E' stile… - iscaramuzzi : Monastero di #Bose - “Il Papa è accanto a ciascuno di voi” -

Ilin una lettera esprime solidarietà alla Comunità diche vive un momento complicato per i dissidi con il fondatore Enzo Bianchi. "Desidero esprimervi di tutto cuore la mia vicinanza e il mio ...... come ha scritto lui stesso, è stato padre Amedeo Cencini, il religioso psicologo che aveva avuto dall'incarico di fare l'indagine dentroe cercare di capire perchè tra Bianchi e fratel ...Lo scrive il Papa in una missiva inviata alla comunità monastica di Bose. “Sono ben al corrente – sottolinea Francesco - di quanto in questi ultimi mesi le gravi difficoltà che avevano portato alla ...(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 18 MAR – Il Papa in una lettera esprime solidarietà alla Comunità di Bose che vive un momento complicato per i dissidi con il fondatore Enzo Bianchi. "Desidero esprimervi ...