Borussia Dortmund, colpo per il futuro: preso il classe 2003 Coulibaly dal PSG (Di giovedì 18 marzo 2021) Basta guardare la rosa del Borussia Dortmund per capire quanto il club tedesco punti sui giovani. Non sorprende allora che il BVB abbia ufficializzato l’ingaggio per la prossima stagione del classe 2003 Soumaila Coulibaly, promettente difensore centrale prodotto del vivaio del Paris Saint Germain. Il 17enne francese di origini maliane sta recuperando da un grave infortunio al ginocchio e non ha ancora esordito con la prima squadra del club parigino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Soumaïla Coulibaly (@sCoulibaly ) Il giovanissimo difensore, che ha già posato con la nuova maglia giallonera che indosserà a partire dal 2021-2022, non ha nascosto la sua soddisfazione. “Sono molto felice di poter giocare per ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Basta guardare la rosa delper capire quanto il club tedesco punti sui giovani. Non sorprende allora che il BVB abbia ufficializzato l’ingaggio per la prossima stagione delSoumaila, promettente difensore centrale prodotto del vivaio del Paris Saint Germain. Il 17enne francese di origini maliane sta recuperando da un grave infortunio al ginocchio e non ha ancora esordito con la prima squadra del club parigino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Soumaïla(@s) Il giovanissimo difensore, che ha già posato con la nuova maglia giallonera che indosserà a partire dal 2021-2022, non ha nascosto la sua soddisfazione. “Sono molto felice di poter giocare per ...

Advertising

PSGInMyBlood : RT @BombeDiVlad: ?? UFFICIALE - Il #BorussiaDortmund guarda al futuro ?? Dal #PSG arriva #Coulibaly ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - BombeDiVlad : ?? UFFICIALE - Il #BorussiaDortmund guarda al futuro ?? Dal #PSG arriva #Coulibaly ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - sportface2016 : #BorussiaDortmund, copo per il futuro: dal #PSG arriva il talento classe 2003 #Coulibaly - DiMarzio : #BVB | Ufficiale l'acquisto di Soumaila #Coulibaly dal #PSG - infoitsport : Venerato: 'Senesi-Napoli? Occhio al Borussia Dortmund! Maksimovic non rinnoverà, se Koulibaly non parte in estate r… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund Borussia Dortmund, UFFICIALE: preso Coulibaly Commenta per primo Il Borussia Dortmund ha ufficializzato l'arrivo dal Paris Saint - Germain del 17enne difensore centrale Soumaila Coulibaly , gestito da Epic Sports : 'Sono felice di arrivare in un club così prestigioso -...

Convocati Inghilterra: c'è Watkins ... Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City) Centrocampisti : Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (...

Dall’Inghilterra: il Borussia Dortmund punta Origi per l’attacco alfredopedulla.com Borussia Dortmund, UFFICIALE: preso Coulibaly Il Borussia Dortmund ha ufficializzato l’arrivo dal Paris Saint-Germain del 17enne difensore centrale Soumaila Coulibaly, gestito da Epic Sports: “Sono felice di arrivare in un club così prestigioso – ...

Champions: in otto per il titolo, Guardiola insegue la Coppa Sono partite in 79, qualificazioni comprese, a caccia della Champions League e ora solo otto squadre si contenderanno il titolo di Campione d'Europa. (ANSA) ...

Commenta per primo Ilha ufficializzato l'arrivo dal Paris Saint - Germain del 17enne difensore centrale Soumaila Coulibaly , gestito da Epic Sports : 'Sono felice di arrivare in un club così prestigioso -...... Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City) Centrocampisti : Jude Bellingham (), Phil Foden (...Il Borussia Dortmund ha ufficializzato l’arrivo dal Paris Saint-Germain del 17enne difensore centrale Soumaila Coulibaly, gestito da Epic Sports: “Sono felice di arrivare in un club così prestigioso – ...Sono partite in 79, qualificazioni comprese, a caccia della Champions League e ora solo otto squadre si contenderanno il titolo di Campione d'Europa. (ANSA) ...