Borse europee toniche dopo la Federal Reserve

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, incoraggiati dalle parole del numero uno della Fed, Jerome Powell. Il governatore ha rassicurato che la politica monetaria rimarrà espansiva e che non saranno toccati i tassi fino al 2023, sebbene le previsioni per l’economia siano state riviste al rialzo in modo consistente. In Europa è atteso il verdetto dell’EMA sulla sicurezza del vaccino Astrazeneca, anche se, come specificato dall’Agenzia europea del farmaco, non sarà vincolante per gli Stati. Sul mercato valutario, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,194. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,01%) si attesta ...