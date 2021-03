Borsa: Europa apre in rialzo, Parigi +0,35%, Londra +0,23% (Di giovedì 18 marzo 2021) Apertura in rialzo per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,35% a 6.076 punti, Londra lo 0,23% a 6.6798 punti, Francoforte lo 0,53% a 14.673 punti e Madrid lo 0,34% a 8.628 punti. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 18 marzo 2021) Apertura inper le principali borse europee.ha guadagnato lo 0,35% a 6.076 punti,lo 0,23% a 6.6798 punti, Francoforte lo 0,53% a 14.673 punti e Madrid lo 0,34% a 8.628 punti. .

Borsa: effetto Fed su Asia, futures contrastati,Tokyo +1,01% Contrastati i futures sull'Europa (positivi) e su Wall Street (in calo) nel giorno in cui prende la parola la presidente della Bce Christine Lagarde e la Bank of England decide sui tassi. In arrivo ...

Borsa Oggi, aggiornamento ore 9:25: banche spingono il Ftse Mib. (Money.it) Al ribasso occorre fare attenzione al ritorno sotto i 7,4 euro, che spingeranno i prezzi prima a 7,0 euro e poi a 6,8 euro ...

Piazza Affari apre in rialzo (+0,64%). Spread stabile a 99 punti Avvio col segno più a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib apre la seduta odierna guadagnando lo 0,64% a 24.433 punti. L'All-Share apre a 26.572 punti (+0,58%). Spread Btp/Bund poco mosso a 99 punti base.

