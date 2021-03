Bonus Cultura per i 2002: possibile registrarsi su 18app fino al 31 agosto 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2021 è stato pubblicato il tanto atteso decreto attuativo del Bonus Cultura per i nati nel 2002. Questo ha fissato i tempi utili per registrarsi sul portale 18app rendendo finalmente operativo quanto delineato dal decreto del MIBACT che risale al 22 dicembre 2020. Nonostante i ritardi, sono stati ora fissati i tempi per poter accedere al Bonus: coloro che hanno compiuto i 18 anni nel 2020 (i 2002 appunto) dovranno registrarsi su 18app entro il 31 agosto 2021. Solo rispettando le tempistiche essi avranno diritto a ricevere il voucher da spendere scegliendo tra numerose possibilità legate al mondo della ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzoè stato pubblicato il tanto atteso decreto attuativo delper i nati nel. Questo ha fissato i tempi utili persul portalerendendo finalmente operativo quanto delineato dal decreto del MIBACT che risale al 22 dicembre 2020. Nonostante i ritardi, sono stati ora fissati i tempi per poter accedere al: coloro che hanno compiuto i 18 anni nel 2020 (iappunto) dovrannosuentro il 31. Solo rispettando le tempistiche essi avranno diritto a ricevere il voucher da spendere scegliendo tra numerose possibilità legate al mondo della ...

