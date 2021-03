Bomba sui pm italiani. La Corte europea limita l'utilizzo delle intercettazioni: solo per reati gravi (Di giovedì 18 marzo 2021) Luca Fazzo La decisione rischia di riaprire il caso Palamara: per i giudici Ue anche le chat e altri dati elettronici vanno acquisiti in casi straordinari. E soltanto il giudice terzo può limitare la privacy dei cittadini C'è voluta l'ostinazione di un cittadino estone, il signor H.K., accusato di avere fatto shopping con la carta di credito altrui, per fare piombare in Italia una sentenza che riapre molti scenari: fin da subito nel «caso Palamara», ma poi nella miriade di processi famosi od oscuri in cui hanno un ruolo cruciale le intercettazioni e le incursioni informatiche della giustizia nei telefoni degli indagati. Nel caso Palamara, a saltare potrebbero essere per prime le sanzioni disciplinari: la radiazione dalla magistratura già decisa contro Luca Palamara, e i procedimenti ancora aperti contro il folto plotone di suoi colleghi ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Luca Fazzo La decisione rischia di riaprire il caso Palamara: per i giudici Ue anche le chat e altri dati elettronici vanno acquisiti in casi straordinari. E soltanto il giudice terzo puòre la privacy dei cittadini C'è voluta l'ostinazione di un cittadino estone, il signor H.K., accusato di avere fatto shopping con la carta di credito altrui, per fare piombare in Italia una sentenza che riapre molti scenari: fin da subito nel «caso Palamara», ma poi nella miriade di processi famosi od oscuri in cui hanno un ruolo cruciale lee le incursioni informatiche della giustizia nei telefoni degli indagati. Nel caso Palamara, a saltare potrebbero essere per prime le sanzioni disciplinari: la radiazione dalla magistratura già decisa contro Luca Palamara, e i procedimenti ancora aperti contro il folto plotone di suoi colleghi ...

