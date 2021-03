Bomba a Ponticelli, Ruotolo e De Giovanni in coro: “Pericolosa escalation criminale, disarmiamo Napoli” (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – A seguito dell’esplosione di questa notte intorno alle 3:30 a Ponticelli, si teme una escalation criminale che bisogna evitare in tutti i modi. Spesso infatti episodi del genere sono susseguiti da eventi simili e bisogna intervenire il prima possibile. Queste le parole del senatore Sandro Ruotolo, Fabio Giuliani, referente regionale di Libera Campania e lo scrittore Maurizio De Giovanni: “Siamo molto preoccupati per l’escalation criminale che sta infiammando Napoli. A pochi giorni dall’omicidio di un 78enne a Fuorigrotta, quartiere occidentale della città, stanotte l’esplosione di un potente ordigno in via Luigi Crisconio, nel cuore del centro storico di Ponticelli, zona ad Est ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– A seguito dell’esplosione di questa notte intorno alle 3:30 a, si teme unache bisogna evitare in tutti i modi. Spesso infatti episodi del genere sono susseguiti da eventi simili e bisogna intervenire il prima possibile. Queste le parole del senatore Sandro, Fabio Giuliani, referente regionale di Libera Campania e lo scrittore Maurizio De: “Siamo molto preoccupati per l’che sta infiammando. A pochi giorni dall’omicidio di un 78enne a Fuorigrotta, quartiere occidentale della città, stanotte l’esplosione di un potente ordigno in via Luigi Crisconio, nel cuore del centro storico di, zona ad Est ...

Advertising

anteprima24 : ** Bomba a Ponticelli. Ruotolo e De Giovanni in coro: “Pericolosa escalation criminale, disarmiamo #Napoli” **… - newsdinapoli : Bomba a Ponticelli, Marzatico: ‘Lo Stato deve far sentire la sua presenza’ #Cronaca - RedazioneTvcity : Bomba a Ponticelli, per Sandro Ruotolo è 'un'escalation criminale' - - EspositoLu17 : #VIDEO-#Ponticelli: la #faida tra #clan non risparmia i civili, #bomba esplosa nel cuore della notte -… - Napolitanteam : VIDEO-Ponticelli: la faida tra clan non risparmia i civili, bomba esplosa nel cuore della notte -… -