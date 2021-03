Bomba a Ponticelli | “Pericolosa escalation criminale | disarmiamo Napoli”

(Di giovedì 18 marzo 2021). Ruotolo, Giuliani, De Giovanni lanciano l’allarme: “”. Non si fermano gli episodi di violenza a. Dopo l’agguato di giorni fa a, che ha coinvolto due uomini di cui uno è morto e l’altro ferito, ieri unaè esplosa in via Luigi Crisconio sempre a

Advertising

antonellaa262 : Bomba a Ponticelli. Ruotolo, Giuliani, De Giovanni lanciano l’allarme: “Pericolosa escalation criminale, disarmiamo… - concentrazione : VIDEO-Ponticelli: la faida tra clan di #camorra non risparmia i civili, bomba esplosa nel cuore della notte… - andrea_falivene : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie E' guerra tra i clan: bomba nella notte a Ponticelli - - campaniafelixit : Bomba a Ponticelli. Ruotolo, Giuliani, De Giovanni: “Pericolosa escalation criminale, disarmiamo Napoli” - - periodicodaily : Napoli – Bomba nella notte al quartiere Ponticelli: si indaga per faida di Camorra #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba Ponticelli

L'ordigno esploso questa notte aè l'ennesimo attacco degli 'XX'. A confermarlo la strada dove laè deflagrata, via Luigi Crisconio comunemente conosciuta come 'vinella San Rocco'. Proprio lì, a due passi dai ...Napoli - "Un morto e un ferito, stanotte una. Tutto questo succede a, quartiere di Napoli che si ritrova nell'incubo di una nuova guerra di camorra. Non è un'ipotesi ma sono fatti, purtroppo. Chiedo che ci sia una forte e decisa ...Alle 3.30 l'esplosione. Un ordigno artigianale e' deflagrato in via Luigi Crisonio, nel cuore del centro storico di Ponticelli a Napoli, quartiere ...Napoli. “Siamo molto preoccupati per l'escalation criminale che sta infiammando Napoli. A pochi giorni dall'omicidio di un 78enne a ...