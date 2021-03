Bolzano | ritrovato il telefono di Laura Perselli | era dove Benno l’aveva gettato per depistare

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 marzo 2021)ildilìlo avevain uno dei suoi diversi tentativi di depistaggio. Tutto, persino il fiume Isarco restituisce quel che resta dei coniugi Neumair. Ma il corpo del povero Peter, papà di, non si trova. Nel frattempo, dunque, i carabinieri subacquei di Genova hanno rinvenuto ilcellulare dinell’Isarco, nel punto in cui il figliofu ripreso dalle telecamere mentre scendeva verso la riva. Poi, da quel momento in poi il silenzio. Il telefonino della madre dell’assassino, che ha confessato il duplice omicidio dei genitori, risultò muto. Ma giaceva lì, circa 100 metri a sud di Ponte ...