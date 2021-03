Bollettino Covid | 24 935 nuovi casi e tasso di positività al 7%

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ildel 18 marzo ricalca la curva crescente dell’epidemia. Sono quasi 25 mila icontagiati da Coronavirus, 423 i morti ed undiche si attesta al 7% IlIn Italia la curva epidemiologica non sembra rallentare. Con ben 24.935contagiati, il nuovosegna undial 7%. Sono più di 353 mila i test effettuati, tra tamponi antigenici e rapidi. Ma continua ad aumentare la pressione ospedaliera. Sono 3.333 i pazienti ad oggi in terapia intensiva (+16 rispetto a ieri), mentre gli ingressi un rianimazione sono 249. Aumentano anche i ricoveri ordinari dove si contano 26.694, 177 unità in più ...

'Alla luce dei dati del contagio, che mostrano un aumento delle infezioni dae la diffusione ... Dall'ultimodell'Organizzazione mondiale della sanità, nell'ultima settimana il paese ha ...Italia, ildel 18 marzo Ma non si arresta la corsa della pandemia da- 19 in tutto il mondo, alimentata dalle nuove varianti. In Brasile si registrano continui record di ...Sono 1.450 i nuovi contagi nella provincia di Milano, di cui 620 solo a Milano città, secondo il bollettino di oggi, 18 marzo. Tra le altre province della Lombardia, Brescia resta stabile sui 982 ...Picco di nuovi contagi Covid in Puglia nelle ultime 24h: a fronte di 11.211 test effettuati, infatti, i positivi sono risultati 2.082. Sale anche il tasso di positività che oggi è del 18,6% rispetto a ...