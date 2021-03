Bollettino Coronavirus di Giovedì 18 Marzo 2021 | rapporto positivi tamponi al 7 | 04%

(Di giovedì 18 marzo 2021) In data 18l’incremento nazionale dei casi è +0,75% (ieri +0,70%) con 3.306.711 contagiati totali, 2.655.346 dimissioni/guarigioni (+15.976) e 103.855 deceduti (+423); 547.510 infezioni in corso (+8.502). Ricoverati con sintomi +177 (26.694); terapie intensive +16 (3.333) con 249 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 353.737totali (ieri 369.084) di cui 207.241 molecolari (ieri 205.693) e 146.496 test rapidi (ieri 163.391) con 120.510 casi testati (ieri 117.709); 24.935(target 4.311);totali 7,04% (ieri 6,24% – target 2%);/casi testati 20,69% (ieri 19,58%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.641; Emilia Romagna 2.531; Piemonte 2.357; Campania 2.223; Puglia 2.082; ...

L'Italia continua a essere colpita in maniera importante dalla terza ondata scatenata dalle varianti del Covid e non è favorita dal vistoso rallentamento che ha subito la campagna di vaccinazione a ...