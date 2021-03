Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti di giovedì 18 marzo

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ecco ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a182021. Prosegue il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, che come di consueto ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio regionale. Nella giornata disi registrano 2.223 nuovi, 13, 1.298, 20.680 tamponi molecolari, 153 (-8) ricoverati in terapia intensiva, 1.562 (+21) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Lo rende noto ildi aggiornamento sanitario della Regione. I casi positivi attuali sono 398, + 29 rispetto a ieri di cui 22 ricoverati, due in terapia intensiva, e 374 in isolamento ......82% la percentuale tra tamponi e nuovi positivi Cronaca Redazione- 16 Mar 2021 Puntuale come ogni giorno da mesi, l'Unità di Crisi della Regioneha diramato ilrelativo ...Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (5.641), Emilia-Romagna (2.531), Piemonte (2.357), Campania (2.223), Puglia (2.082). Le principali notizie della giornata • ...Ecco il bollettino dell’emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a giovedì 18 marzo 2021. Prosegue il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Campania, che come di consueto ...