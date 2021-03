Blitz della Polizia postale contro un giro di pedopornografia online (Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - Tre persone arrestate, 119 indagati, 28 mila immagini e 8 mila video a carattere pedopornografico e oltre 230 dispositivi informatici (cellulari, tablet, hard disk, pen drive, computer, cloud, account email e profili social associati) sequestrati, oltre 100 perquisizioni. E' il bilancio dell'operazione “Canada 2” con la quale la Polizia postale e delle comunicazioni ha messo fine a un vorticoso scambio, anche via social network e in ambito internazionale, di upload di materiale illecito riguardante minori abusati o vittima di violenze, la maggior parte dei quali in tenera età e, in alcuni casi, anche neonati. Gli indagati coprono un'ampia forbice anagrafica, compresa tra i 18 e i 72 anni, “circostanza che – spiegano gli investigatori - unita alla dislocazione in diversi contesti sociali, mette in risalto l'assoluta trasversalità del fenomeno ... Leggi su agi (Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - Tre persone arrestate, 119 indagati, 28 mila immagini e 8 mila video a carattere pedopornografico e oltre 230 dispositivi informatici (cellulari, tablet, hard disk, pen drive, computer, cloud, account email e profili social associati) sequestrati, oltre 100 perquisizioni. E' il bilancio dell'operazione “Canada 2” con la quale lae delle comunicazioni ha messo fine a un vorticoso scambio, anche via social network e in ambito internazionale, di upload di materiale illecito riguardante minori abusati o vittima di violenze, la maggior parte dei quali in tenera età e, in alcuni casi, anche neonati. Gli indagati coprono un'ampia forbice anagrafica, compresa tra i 18 e i 72 anni, “circostanza che – spiegano gli investigatori - unita alla dislocazione in diversi contesti sociali, mette in risalto l'assoluta trasversalità del fenomeno ...

