Biden vuole cestinare l’Accordo del secolo di Trump ma ai palestinesi offre poco di più

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 19 marzo 2021) Si chiama «The U.S. Palestinian Reset and the Path Forward», il presunto piano – al momento non è molto di più di un promemoria – con il quale l’Amministrazioneintenderebbe, stando al giornale emiratino The National che ne ha ottenuto una copia,del, la «soluzione di pace» per israeliani epresentatapiù di un anno da Donald. Per ora una sola cosa è certa.mettere fine ai quattro anni di scontro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.