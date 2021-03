Biden vuol portare il mondo al caos e ci si lamentava di Trump

(Di giovedì 18 marzo 2021) Vi avevano detto che, con Joe, sarebbe tornato l'equilibrio alla Casa Bianca. Vi avevano detto che la competenza sarebbe stata ripristinata. Che il clima incendiario tipico di Donaldsarebbe stato mandato in soffitta. Che, soprattutto sul fronte internazionale, cooperazione e stabilità sarebbero finalmente rientrate nelle strategie dello studio ovale. Tutto questo vi avevano detto. Eppure, mercoledì scorso, quello stesso– durante un'intervista televisiva – ha esplicitamente concordato nel definire il presidente russo, Vladimir Putin, un "assassino". Parole pesantissime, che hanno spinto Mosca a richiamare l'ambasciatore negli Stati Uniti per consultazioni. Insomma, dopo neanche due mesi di presidenza,rischia già una crisi diplomatica con la Russia. E una crisi non di poco conto. Utilizzare il ...

Ma questo nondire che le due superpotenze non possano collaborare dove hanno interessi comuni ... Proprio all'indomani del ritiro dell'ambasciatore russo, un inviato diparteciperà a Mosca a ...Vediamo come agirà Joenei prossimi mesi, quando - in punta di campagna vaccinale record e ... bollato di scandalismo e guardato con malcelato disprezzo dagli intellettuali, alloradire che ...L'opinione di Enzo Polverigiani Siamo tutti sbalorditi. Non per il fatto in sé, pure senza precedenti, ma per la ...È la prima volta dal 1998 che la Russia richiama l’ambasciatore: «Isteria dovuta all’impotenza», ha tuonato lo speaker della Duma Volodin. Ma Mosca non sa come comportarsi ...