Biden-Putin: ecco le conseguenze Avvertimento all'Ue, la Cina ride (Di giovedì 18 marzo 2021) Washington riavvia la linea dura nei confronti di Mosca. Doppio messaggio a Berlino e Parigi. Ma manda Putin tra le braccia di Xi Jinping. Le conseguenze geopolitiche della dichiarazione di Biden Segui su affaritaliani.it

repubblica : ?? Usa, Biden intervistato da Abc. 'Crede Putin un assassino?', 'Si'. E paghera' le conseguenze per interferenze nel… - ShooterHatesYou : Mondo: Certo che Biden è proprio un presidente piatto, non si vede, non si sente, non dice cose forti. Certo può an… - pfmajorino : #Putin attaccato da #Biden con estrema durezza. Suggerirei, come affermo in Commissione speciale #INGE del… - Senzaviedimezzo : RT @ChiodiDonatella: #BIDEN, CON RISPETTO, '#ASSASSINO'NON È CARINO E se #Putin s'incazza e richiama l'#ambasciatore ci sta. E voi amici #… - PicchioRocca : RT @AntonelloAng: Non so se Putin sia un Killer , non credo proprio. Ma anche se lo fosse , Biden è un imbecille. -