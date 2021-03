Biden fa peggio di Trump. Ma nessuno vuole ammetterlo (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar – Qual è la differenza tra “America first” e “America is back”? A leggere le argute analisi degli alfieri dem, un abisso separa i due motti. Il primo non era altro che un pericoloso slogan di battaglia di Donald Trump, il secondo un semplice richiamo alla normalità di Joe Biden. Fine del ricreativo sovranista, principia il culturale progressista. E’ singolare notare la pazza gioia della sinistra italiana nell’assistere all’avvento di un nuovo presidente degli Stati Uniti. Una curiosa sindrome di Calliope ha improvvisamente colto gli aedi che un tempo avrebbero cucito canti per Mosca e che oggi si affannano a comporre rapsodie atlantiste. Biden, un abbaglio Osservate le reazioni della grancassa mainstream alla sparata di Biden. Può il leader della prima potenza del mondo innescare una miccia perigliosa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar – Qual è la differenza tra “America first” e “America is back”? A leggere le argute analisi degli alfieri dem, un abisso separa i due motti. Il primo non era altro che un pericoloso slogan di battaglia di Donald, il secondo un semplice richiamo alla normalità di Joe. Fine del ricreativo sovranista, principia il culturale progressista. E’ singolare notare la pazza gioia della sinistra italiana nell’assistere all’avvento di un nuovo presidente degli Stati Uniti. Una curiosa sindrome di Calliope ha improvvisamente colto gli aedi che un tempo avrebbero cucito canti per Mosca e che oggi si affannano a comporre rapsodie atlantiste., un abbaglio Osservate le reazioni della grancassa mainstream alla sparata di. Può il leader della prima potenza del mondo innescare una miccia perigliosa ...

