Biden definisce Putin “assassino”. Il presidente russo: “Chi lo dice sa di esserlo”. Mosca: “Esigiamo spiegazioni” (Di giovedì 18 marzo 2021) Esige spiegazioni da Washington il Cremlino, convinto che Joe Biden non sia interessato a migliorare i rapporti tra Russia e Stati Uniti dopo le sorprendenti esternazioni del presidente americano che, in un’intervista a Abc, ha definito Putin “un assassino”. Come prima reazione Mosca ha richiamato in patria il suo ambasciatore negli Usa Anatoli Antonov per “consultazioni”, e arriverà sabato nella capitale. Per parte sua Putin ha prima apparentemente alleggerito le tensioni dichiarando: “Una risposta a Biden? Gli direi, ‘stia bene. Le auguro buona salute! Lo dico senza ironia, senza scherzare”. Poi l’affondo riferendosi alle accuse che gli sono state rivolte: “Mi ricordo che quando eravamo piccoli quando litigavamo dicevamo: “Chi lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Esigeda Washington il Cremlino, convinto che Joenon sia interessato a migliorare i rapporti tra Russia e Stati Uniti dopo le sorprendenti esternazioni delamericano che, in un’intervista a Abc, ha definito“un”. Come prima reazioneha richiamato in patria il suo ambasciatore negli Usa Anatoli Antonov per “consultazioni”, e arriverà sabato nella capitale. Per parte suaha prima apparentemente alleggerito le tensioni dichiarando: “Una risposta a? Gli direi, ‘stia bene. Le auguro buona salute! Lo dico senza ironia, senza scherzare”. Poi l’affondo riferendosi alle accuse che gli sono state rivolte: “Mi ricordo che quando eravamo piccoli quando litigavamovamo: “Chi lo ...

