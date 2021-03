Biathlon, Coppa del Mondo Östersund 2021. Solo 7 punti separano Johannes Bø e Sturla Holm Lægreid nella corsa alla Sfera di cristallo! (Di giovedì 18 marzo 2021) La Coppa del Mondo di Biathlon 2020-21 giunge al proprio epilogo. Il palcoscenico dove andrà in scena l’ultimo atto dell’inverno sarà Östersund, località abituata ad aprire le danze anziché a chiuderle. Cionondimeno, in quest’annata particolare, l’impianto svedese ha vissuto la curiosissima situazione di “uscire dalla porta per poi rientrare dalla finestra”. Infatti, nella versione originale del calendario, avrebbe dovuto ospitare la tappa di inizio dicembre. Tuttavia a settembre, nel momento in cui l’Ibu ha deciso di ridurre al minimo i trasferimenti, le date inizialmente affidate alla cittadina dello Jämtland sono state riassegnate a Kontiolahti. In ogni caso, per Östersund si è comunque presentata l’opportunità di avere una tappa ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Ladeldi2020-21 giunge al proprio epilogo. Il palcoscenico dove andrà in scena l’ultimo atto dell’inverno sarà, località abituata ad aprire le danze anziché a chiuderle. Cionondimeno, in quest’annata particolare, l’impianto svedese ha vissuto la curiosissima situazione di “uscire dporta per poi rientrare dfinestra”. Infatti,versione originale del calendario, avrebbe dovuto ospitare la tappa di inizio dicembre. Tuttavia a settembre, nel momento in cui l’Ibu ha deciso di ridurre al minimo i trasferimenti, le date inizialmente affidatecittadina dello Jämtland sono state riassegnate a Kontiolahti. In ogni caso, persi è comunque presentata l’opportunità di avere una tappa ...

