Bersani a Letta: "Nel Pd non torno, ricostruiamo il centrosinistra" (Di giovedì 18 marzo 2021) “Entrare nel Pd ora? Letta ha già abbastanza problemi”. Pier Luigi Bersani non intende rientrare tra i dem, ma in un’intervista a Repubblica rilancia: “Prendiamola da fuori - dice - usciamo dalla solita cerchia, apriamoci al mondo esterno, se vogliamo vincere. Perché ora, ne sono convinto, si può vincere”... ”È l’intero centrosinistra ad avere bisogno di darsi un’identità misurata su problemi nuovi. Se noi allarghiamo il campo di una sinistra plurale e Conte porta a maturazione i 5 Stelle, possiamo farcela. E vincere”. Chiarisce che l’arrivo di Enrico Letta “cambia eccome” le cose, soprattutto perché “vuole vincere con un campo di centrosinistra largo alleato con i Cinquestelle. Questo a Zingaretti non lo hanno permesso, Letta può farlo. La domanda vera è come procediamo”. E la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) “Entrare nel Pd ora?ha già abbastanza problemi”. Pier Luiginon intende rientrare tra i dem, ma in un’intervista a Repubblica rilancia: “Prendiamola da fuori - dice - usciamo dalla solita cerchia, apriamoci al mondo esterno, se vogliamo vincere. Perché ora, ne sono convinto, si può vincere”... ”È l’interoad avere bisogno di darsi un’identità misurata su problemi nuovi. Se noi allarghiamo il campo di una sinistra plurale e Conte porta a maturazione i 5 Stelle, possiamo farcela. E vincere”. Chiarisce che l’arrivo di Enrico“cambia eccome” le cose, soprattutto perché “vuole vincere con un campo dilargo alleato con i Cinquestelle. Questo a Zingaretti non lo hanno permesso,può farlo. La domanda vera è come procediamo”. E la ...

