Berlusconi “Fare ogni sforzo per sconfiggere il Covid”

"Questa è una giornata di dolore, di raccoglimento, di riflessione. Da un anno il Covid, questa terribile, insidiosa malattia, che ha colpito tanti di noi, ha seminato e continua a seminare lutti, dolore, angoscia in tutto il mondo". Lo afferma in un video messaggio il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. sat/red su Il Corriere della Città.

