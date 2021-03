Bergamo, le note silenziose di Paolo Fresu per le vittime del Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) Suonare in silenzio. Può sembrare un ossimoro, ma è il compito affidato alle note del trombettista Paolo Fresu, chiamate ad accompagnare l’inaugurazione del “Bosco della memoria” a Bergamo, il 18 marzo, giornata nazionale alla memoria delle vittime del Covid-19 alla presenza del premier Mario Draghi. “Ho accettato subito – ha spiegato Fresu in un’intervista a Repubblica -. Adesso, visto che i decessi sono di nuovo tanti e nella prima ondata ci sono state quasi 700 vittime, è ancora più importante partecipare. E poi sono molto legato a Bergamo”. Del resto è tra le prime città che ha frequentato all’inizio della sua carriera, visto che il sassofonista del suo quintetto, Tino Tracanna, è bergamasco. “E poi sono stato direttore artistico ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 marzo 2021) Suonare in silenzio. Può sembrare un ossimoro, ma è il compito affidato alledel trombettista, chiamate ad accompagnare l’inaugurazione del “Bosco della memoria” a, il 18 marzo, giornata nazionale alla memoria delledel-19 alla presenza del premier Mario Draghi. “Ho accettato subito – ha spiegatoin un’intervista a Repubblica -. Adesso, visto che i decessi sono di nuovo tanti e nella prima ondata ci sono state quasi 700, è ancora più importante partecipare. E poi sono molto legato a”. Del resto è tra le prime città che ha frequentato all’inizio della sua carriera, visto che il sassofonista del suo quintetto, Tino Tracanna, è bergamasco. “E poi sono stato direttore artistico ...

