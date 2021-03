Bergamo, la cerimonia in ricordo delle vittime del Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) Il premier Mario Draghi a Bergamo in occasione della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime. Il presidente del Consiglio ha inaugurato il Bosco della memoria nella città simbolo della prima ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Il premier Mario Draghi ain occasione della prima Giornata nazionale in memoria. Il presidente del Consiglio ha inaugurato il Bosco della memoria nella città simbolo della prima ...

