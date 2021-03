Bergamo, il discorso di Draghi per la giornata in memoria delle vittime del Covid-19 | DIRETTA LIVE (Di giovedì 18 marzo 2021) Bergamo, il discorso di Draghi per la giornata in memoria delle vittime del Covid-19 Oggi, 18 marzo 2021, il Presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Bergamo la prima giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus: l’annuncio già nelle scorse settimane ha visto il delinearsi del programma odierno che prevederà anche un breve discorso alla stampa (in DIRETTA video streaming sul canale YouTube di Palazzo Chigi, in su Rai1 e Tv2000) durante la commemorazione per le vittime di Covid. La giornata nazionale in memoria ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 marzo 2021), ildiper laindel-19 Oggi, 18 marzo 2021, il Presidente del Consiglio Mariosarà ala primaNazionale indell’epidemia da Coronavirus: l’annuncio già nelle scorse settimane ha visto il delinearsi del programma odierno che prevederà anche un brevealla stampa (invideo streaming sul canale YouTube di Palazzo Chigi, in su Rai1 e Tv2000) durante la commemorazione per ledi. Lanazionale in...

Advertising

strippacervelli : @latwittipe La visita a Bergamo è una commemorazione, può darsi che dopo il suo discorso non sia necessario far dom… - GeneraleCujkov : RT @visionaria_io: Ho smesso di cercare di far ragionare i fanatici renziani in occasione del discorso di Renzi in cui faceva parlare i mor… - DiReddito : Domani sarò a #Bergamo, farò un discorso e udirete le mie parole. Però non risponderò a nessuna domanda, soprattutto dei giornalisti. Ok? ?? - luis0tta : Gruber si chiede cosa dirà domani #Draghi a Bergamo. Fonti attendibili hanno diffuso una bozza del discorso che far… - Frances47226166 : RT @visionaria_io: Ho smesso di cercare di far ragionare i fanatici renziani in occasione del discorso di Renzi in cui faceva parlare i mor… -