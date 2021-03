Bergamo | chi è Emanuele Di Terlizzi | l’assistente di volo che scattò la foto ai mezzi militari che portavano via i primi morti per il Coronavirus

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Il 18 marzo è giorno delle bare di“, sono state le parole pronunciate in questo momento dal sindaco della città di, Giorgio Gori che ha appena parlato nel corso della cerimonia prevista per oggi, Giornata nazionale in memoria delle vittime del. Una cerimonia simbolica a cui ha preso parte anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, arrivato nel Cimitero monumentale della città, la più colpita dall’epidemia ma anche simbolo di resistenza e di abnegazione. E proprio come ricordato da Gori, oggi è il giorno in cui veniva scatta quellagrafia drammatica, destinata a rimanere nella storia: quellagrafia scattata dadove si scorgevano, nel silenzio del lockdown, ideiattraversare la città ...

Il premier, da, ha ricordato come ancora "non possiamo abbracciarci, ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti ancora più uniti. A partire da qui, da questo luogo che ricorda...... 670 solo acittà. Il 18 marzo è la data stabilita per legge per commemorare tutte le persone che hanno perso la vita a causa del Covid - 19. Per ricordare a tutti anche il dramma dista ...1' di lettura 18/03/2021 - Anche la Città di San Severino Marche si è fermata, alle ore 11 in punto, per ricordare e celebrare la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavir ...Un minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta per la memoria di chi non c'è più. 103.000 persone in Italia ... Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi ha trascorso la mattinata a Bergamo ...