Benno Neumair, gli audio choc della mamma: era terrorizzata da lui (Di giovedì 18 marzo 2021) Laura Perselli aveva paura di suo figlio: Benno Neumair aveva gravi problemi psichici. "So che gli serve affetto ma quando perde il controllo…". Benno: un nome che tutta Italia ha imparato a conoscere, e per motivi tristi. Il giovane ha ucciso i genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, liberandosi dei loro corpi. Il tutto senza L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

