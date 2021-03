Benevento | bandiere della Provincia a mezz’asta in memoria delle vittime del Covid-19

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Presidentedi, Antonio Di Maria, in occasioneprima Giornata nazionale indel19, come già fece nella primavera dello scorso anno, ha inviato al Collega Gianfranco Gafforelli, Presidentedi Bergamo un messaggio di solidarietà a nome dei cittadini del Sannio, del Consigliole die suo personale, per il dolore e le sofferenze patite dalla popolazione di quel territorio. “Quei tanti camion dell’Esercito che trasportavano altrove le bare dei bergamaschi, – ha dichiarato Di Maria – sono scolpite nelladi tutti ...

