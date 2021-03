Benedizioni coppie gay: Elton John non ci sta! (Di giovedì 18 marzo 2021) Le Benedizioni non concesse dal Vaticano alle coppie gay Elton John proprio non riesce a mandarle giù. Sono degli “ipocriti” ha twittato due giorni fa il cantante inglese. Infatti, risale al 2019 la notizia che la Santa Sede entrando in società con Lapo Elkann, altro personaggio famoso per le sue inclinazioni sessuali, abbia investito con un fondo con base a Malta, 4 milioni di euro per la produzione di film tra cui “Rocketman”. Il profitto è più importante delle Benedizioni per le coppie gay? “Come può il Vaticano rifiutarsi di benedire i matrimoni gay perché sono peccato e intanto trarre profitto investendo milioni in Rocketman, un film che celebra la felicità finalmente ritrovata grazie al matrimonio con David”? Non si fa capace Sir Elton ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) Lenon concesse dal Vaticano allegayproprio non riesce a mandarle giù. Sono degli “ipocriti” ha twittato due giorni fa il cantante inglese. Infatti, risale al 2019 la notizia che la Santa Sede entrando in società con Lapo Elkann, altro personaggio famoso per le sue inclinazioni sessuali, abbia investito con un fondo con base a Malta, 4 milioni di euro per la produzione di film tra cui “Rocketman”. Il profitto è più importante delleper legay? “Come può il Vaticano rifiutarsi di benedire i matrimoni gay perché sono peccato e intanto trarre profitto investendo milioni in Rocketman, un film che celebra la felicità finalmente ritrovata grazie al matrimonio con David”? Non si fa capace Sir...

Enzo97736396 : “Come Chiesa noi siamo aperti ad accompagnare tutte le coppie, anche quelle dello stesso sesso, i divorziati rispos… - pairsonnalitesF : Sandra Milo: “L'amore va sempre incoraggiato e benedetto, che si tratti di coppie etero o LGBT”: Magnifica 88enne,… - Monkey_d_dede : @MediasetTgcom24 Poi vietano le benedizioni alle coppie gay... Grandi uomini di chiesa grandi principi... Il peccat… - stefanobersani : RT @davocearispetto: Nel corso di una conferenza stampa organizzata per celebrare la candidatura agli Oscar, Laura Pausini, intervistata da… - Massi2712 : RT @joeredstar: Le benedizioni alle coppie omosessuali no, ma ai mitragliatori che ce le vogliamo far mancare? #decadenza #LGBTQ https://t.… -