Beauty sostenibile | il futuro eco-friendly è il refill

Leggi su newsagent

(Di giovedì 18 marzo 2021) Un’attenzione all’ambiente arriva anche dal mondo del. Prediligere cosmetici con packagingè una delle prime scelte da adottare, ma si può fare di più. Il sistemaha ormai avviato i processi per eliminare dalla propria produzione tutte quelle materie prime che sono dannose per l’organismo e per l’ambiente abbracciando le soluzioni ad impatto zero. Per quanto riguarda la formulazione di cosmetici green, i tempi per l’attuazione sono relativamente brevi, la vera sfida riguarda il packaging, che richiede una gestazione più lunga a causa della complessità dei processi produttivi di custodie, vasetti e flaconi. Ma non solo. “Talvolta esistono limiti oggettivi alla sostenibilità legati proprio alle peculiarità dei contenitori dei prodotti di bellezza, che per assolvere alle loro funzioni tecniche, normative ed ...