BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di venerdì 19 marzo 2021

di19: Il Natale è alle porte e sia Ridge (Thorsten Kaye) che Brooke (Katherine Kelly Lang) sono rammaricati del fatto che non lo passeranno insieme. Hope (Annika Noelle) parla con la madre della possibilità che Thomas (Matthew Atkinson) abbia trascorso la notte con Zoe (Kiara Barnes): forse è davvero arrivato il momento che tutti loro vadano avanti. Nonostante la notte trascorsa insieme, al risveglio Thomas immagina ad occhi aperti di avere accanto Hope e non la Buckingham! Zoe è colpita dall'essere invitata a passare il Natale coi Forrester ed è ignara di come Thomas la baci proprio quando Hope si palesa, in modo di sventolare la relazione di fronte alla Logan…