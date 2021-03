Basket, Eurolega 2021: l’Olimpia Milano sfida il Barcellona, scontro al vertice al Forum (Di giovedì 18 marzo 2021) Serata di gala al Mediolanum Forum di Assago, dove domani alle ore 20.45 l’Olimpia Milano riceverà la visita della capolista Barcellona in un match valido per il trentesimo round dell’Eurolega 2020-2021 di Basket. Si tratta di un’altra prova importante per la squadra di Ettore Messina, che in caso di vittoria e di contemporanei risultati favorevoli staccherebbe il pass per i playoff con quattro giornate di anticipo. L’AX Armani Exchange è stata finora protagonista di un cammino di altissimo livello, come testimonia il bilancio di 19 vittorie e 10 sconfitte che le regala al momento il secondo posto in classifica in compagnia dell’Anadolu Efes Istanbul. Un cammino che ha spiccato il volo nel girone di ritorno, nel quale i meneghini hanno avuto una continuità fino ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Serata di gala al Mediolanumdi Assago, dove domani alle ore 20.45riceverà la visita della capolistain un match valido per il trentesimo round dell’2020-di. Si tratta di un’altra prova importante per la squadra di Ettore Messina, che in caso di vittoria e di contemporanei risultati favorevoli staccherebbe il pass per i playoff con quattro giornate di anticipo. L’AX Armani Exchange è stata finora protagonista di un cammino di altissimo livello, come testimonia il bilancio di 19 vittorie e 10 sconfitte che le regala al momento il secondo posto in classifica in compagnia dell’Anadolu Efes Istanbul. Un cammino che ha spiccato il volo nel girone di ritorno, nel quale i meneghini hanno avuto una continuità fino ad ...

